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В Заречных микрорайонах Тюмени возможны перебои с горячей водой

Общество, 14:16 20 июля 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

О временных перебоях горячего водоснабжения с 23 часов 23 июля до 23 часов 27 июля предупреждают жителей ряда районов Тюмени. Неудобства связаны с работами по переносу тепломагистрали на ул. Мельникайте, сообщили в ГУС Тюменской области.

Перебои с горячей водой возможны в домах на улицах Жигулевской, Щорса, Хабаровской и в Заречных микрорайонах. Снижение параметров теплоснабжения возможно также в Центральном округе, в границах улиц Челюскинцев, Запольной, Л.Толстого, Комбинатской и Товарного шоссе.

Работы по переустройству тепломагистрали в районе ул. Мельникайте находятся на завершающей стадии. Их реализация позволит существенно сократить сроки реконструкции ул. Мельникайте от р. Туры до ул. Хабаровской, а также обеспечить в 2018 году запуск дорожного движения на пересечении ул. Мельникайте с ул. Дамбовской в разных уровнях.

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# водоснабжение , горячая вода , ремонт тепломагистрали

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