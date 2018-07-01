Центр "Семья" приглашает тюменцев на мастер-классы и консультации

Фото группы "Семья во дворе" (https://vk.com/semyavodvore) Фото группы "Семья во дворе" (https://vk.com/semyavodvore)

Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья" 21 июля организует для тюменцев мероприятия в рамках реализации информационно-развлекательного проекта "Семья во дворе".

Как сообщили в пресс-службе центра, с 11 часов до 12 часов 30 минут в ЖК "Плеханово" (ул. Московский тракт, 154, корп. 1) для детей и взрослых пройдут мастер-классы по созданию украшений, арт-терапевтическая площадка "Рисунок на двоих" для родителей и детей, художественный мастер-класс.

Подготовили специалисты и профилактические мероприятия, на которых в игровой форме дети изучат правила безопасного поведения дома и на водоемах. Активные занятия для самых маленьких подготовили "Капитаны двора", они готовы играть, танцевать и заряжать всех своим хорошим настроением.

С 15 до 17 часов семьи города приглашают в сквер им. Я. Неумоева (ул. Севастопольская, 12). Здесь все желающие смогут попробовать создать необычную брошь своими руками, порисовать пластилином, сделать подарочные открытки. Также пройдет турнир по морскому бою и активные игры от "Капитанов двора".

Во время работы проекта на площадках будет находиться социальная "Лавка добра", где принимают вещи от неравнодушных горожан, которые будут переданы в многодетные, малоимущие семьи, пожилым людям. Принимается одежда, игрушки, канцелярские принадлежности, бытовые приборы в опрятном и рабочем состоянии. Для родителей будут работать бесплатные консультационные площадки от психологов и юристов. Пока дети веселятся и приобретают новые знания, взрослые могут пообщаться со специалистами.

Мероприятия в рамках проекта в течение июля и августа проходят во дворах и скверах города по средам с 19 до 20 часов и субботам с 15 до 17 часов. Узнать о передвижении информационно-развлекательных площадок можно на сайте Центра "Семья" centr-semya72.ru, в официальной группе в социальной сети Вконтакте "Семья во дворе" или по телефону 20-89-48.