Игорь Ураков: общественники и собственники контролируют программу капремонта в регионе
Капитальный ремонт требует общественного контроля на всех этапах работы. Отбором квалифицированных подрядчиков занимается специализированная комиссия, недобросовестные участники, предоставляющие недостоверные сведения, исключаются из реестра.
Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре ИА "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщил председатель общественного совета при департаменте жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Игорь Ураков.
Участие в развитии региональной программы капремонта многоквартирных домов – одно из основных направлений деятельности общественного совета при департаменте жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.
"Один из этапов контроля – это непосредственно допуск к работам, техзаказчиком выступают органы местного самоуправления, представители общественного совета также участвуют в работе комиссий по закупкам, где следят за порядком организации конкурса, видят документы, представленные подрядчиками для участия в отборе",- рассказал Игорь Ураков.
Кроме того, на ход и качество капитального ремонта положительным образом влияет все возрастающая активность собственников жилья, отметил председатель общественного совета. "До 2015 года в Тюмени председателями комиссий по отбору подрядчиков были закреплены депутаты городской думы, а основным заказчиком работ выступала управляющая компания. Сейчас заказчиком является гражданин, собственник. Поэтому люди, имеющие к тому же профильное образование, строительное, инженерное, имеют возможность контроля", - отметил Ураков.
Участвуют общественники и в масштабной разъяснительной работе. По словам Игоря Уракова, повышение информированности и активности граждан в сфере капремонта – одна из главных задач общественного совета.
По его словам, исполнение концессионных соглашений в сфере ЖКХ контролируют не только уполномоченные организации Тюменской области, но и общественники.
Опыт участников общественного совета, имеющих большой стаж работы в сфере ЖКХ, используется и в экспертных комиссиях конкурса "Славим человека труда" в профильных и инженерных номинациях. "Лучшие из лучших представляют Тюменскую область на федеральном уровне и добиваются на этих конкурсах высших результатов", - добавил Игорь Ураков.
Николай Ступников