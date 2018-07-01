Игорь Ураков: общественники и собственники контролируют программу капремонта в регионе

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Капитальный ремонт требует общественного контроля на всех этапах работы. Отбором квалифицированных подрядчиков занимается специализированная комиссия, недобросовестные участники, предоставляющие недостоверные сведения, исключаются из реестра.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре ИА "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщил председатель общественного совета при департаменте жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Игорь Ураков.

Участие в развитии региональной программы капремонта многоквартирных домов – одно из основных направлений деятельности общественного совета при департаменте жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

"Один из этапов контроля – это непосредственно допуск к работам, техзаказчиком выступают органы местного самоуправления, представители общественного совета также участвуют в работе комиссий по закупкам, где следят за порядком организации конкурса, видят документы, представленные подрядчиками для участия в отборе",- рассказал Игорь Ураков.

Кроме того, на ход и качество капитального ремонта положительным образом влияет все возрастающая активность собственников жилья, отметил председатель общественного совета. "До 2015 года в Тюмени председателями комиссий по отбору подрядчиков были закреплены депутаты городской думы, а основным заказчиком работ выступала управляющая компания. Сейчас заказчиком является гражданин, собственник. Поэтому люди, имеющие к тому же профильное образование, строительное, инженерное, имеют возможность контроля", - отметил Ураков.

Участвуют общественники и в масштабной разъяснительной работе. По словам Игоря Уракова, повышение информированности и активности граждан в сфере капремонта – одна из главных задач общественного совета.

По его словам, исполнение концессионных соглашений в сфере ЖКХ контролируют не только уполномоченные организации Тюменской области, но и общественники.

Опыт участников общественного совета, имеющих большой стаж работы в сфере ЖКХ, используется и в экспертных комиссиях конкурса "Славим человека труда" в профильных и инженерных номинациях. "Лучшие из лучших представляют Тюменскую область на федеральном уровне и добиваются на этих конкурсах высших результатов", - добавил Игорь Ураков.

Николай Ступников