Новое оборудование на "Тюменском бройлере" позволило нарастить объемы производства
На птицефабрике "ПРОДО Тюменский бройлер" полным ходом идут работы по модернизации производства. Об этом рассказала руководитель предприятия Оксана Величко.
"Мы постепенно автоматизируем производственный процесс. Так, в июне запустили новую машину Meyn В50 для обвалки бедра и грудки цыплят бройлеров. Теперь производство куриного филе исключает ручной труд, а значит более безопасно. Кроме того, новое оборудование позволило увеличить объемы производства, и соответственно нарастить объемы продаж", - отметила она.
Также на территории "Тюменского бройлера" идет строительство новых птичников. Инвестиционный проект рассчитан на несколько лет, и позволит существенно нарастить объем выпускаемой продукции с нынешних 32,8 тысяч тонн до почти 40 тысяч тонн к 2021 году.