  • 21 июля 201821.07.2018суббота
  • USD63,4888
    EUR73,9327
  • В Тюмени 14..16 С 3 м/с ветер северный

Новое оборудование на "Тюменском бройлере" позволило нарастить объемы производства

Экономика, 12:29 21 июля 2018

фото: Тюменский бройлер

На птицефабрике "ПРОДО Тюменский бройлер" полным ходом идут работы по модернизации производства. Об этом рассказала руководитель предприятия Оксана Величко.

"Мы постепенно автоматизируем производственный процесс. Так, в июне запустили новую машину Meyn В50 для обвалки бедра и грудки цыплят бройлеров. Теперь производство куриного филе исключает ручной труд, а значит более безопасно. Кроме того, новое оборудование позволило увеличить объемы производства, и соответственно нарастить объемы продаж", - отметила она.

Также на территории "Тюменского бройлера" идет строительство новых птичников. Инвестиционный проект рассчитан на несколько лет, и позволит существенно нарастить объем выпускаемой продукции с нынешних 32,8 тысяч тонн до почти 40 тысяч тонн к 2021 году.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:29 21.07.2018Новое оборудование на "Тюменском бройлере" позволило нарастить объемы производства
14:38 20.07.2018Белорусских тракторов на тюменских полях станет больше
13:54 20.07.2018На Ямале капитально отремонтируют семнадцать объектов здравоохранения
13:00 20.07.2018Сто тонн молока в сутки получают "Тюменские молочные фермы"