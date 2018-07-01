Новое оборудование на "Тюменском бройлере" позволило нарастить объемы производства

фото: Тюменский бройлер фото: Тюменский бройлер

На птицефабрике "ПРОДО Тюменский бройлер" полным ходом идут работы по модернизации производства. Об этом рассказала руководитель предприятия Оксана Величко.

"Мы постепенно автоматизируем производственный процесс. Так, в июне запустили новую машину Meyn В50 для обвалки бедра и грудки цыплят бройлеров. Теперь производство куриного филе исключает ручной труд, а значит более безопасно. Кроме того, новое оборудование позволило увеличить объемы производства, и соответственно нарастить объемы продаж", - отметила она.

Также на территории "Тюменского бройлера" идет строительство новых птичников. Инвестиционный проект рассчитан на несколько лет, и позволит существенно нарастить объем выпускаемой продукции с нынешних 32,8 тысяч тонн до почти 40 тысяч тонн к 2021 году.