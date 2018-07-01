Братья Березуцкие объявили о завершении футбольной карьеры

Фото pfc-cska.com Фото pfc-cska.com

Братья Алексей и Василий Березуцкие официально объявили о завершении профессиональной футбольной карьеры. Обращение игроков опубликовано на сайте московского ЦСКА, пишет Интерфакс.

"Наша карьера сложилась так, как мы не осмеливались и мечтать. Невероятное количество трофеев с ПФК ЦСКА, 1033 матча за клуб и 159 игр за национальную сборную на двоих, множество индивидуальных и командных наград, феноменальная поддержка болельщиков — все это навсегда останется с нами", - заключили Алексей и Василий Березуцкие, которым этим летом исполнилось 36 лет.

Братья начали профессиональную карьеру в "Торпедо-ЗИЛ", Алексей пришел в ЦСКА в 2001 году, его брат-близнец Василий - в 2002. В составе армейцев они 6 раз выигрывали чемпионат страны, 7 раз - Кубок России, 6 раз - Суперкубок. Выиграли Кубок УЕФА, вместе со сборной России завоевали бронзу чемпионата Европы 2008 года.