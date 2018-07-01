Нижневартовских наркодельцов отправили в колонию

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Девятнадцать с половиной лет колонии строгого режима на двоих получили жители Нижневартовска за сбыт наркотиков, сообщает прокуратура ХМАО.

Гособвинитель представил суду доказательства того, что в октябре 2017 года подсудимые получили от неустановленного лица наркотические средства. Для дальнейшего незаконного сбыта они хранили наркотики по месту жительства. Часть веществ поместили в тайники на территории города. Вскоре наркодельцов задержали сотрудники правоохранительных органов.

Суд приговорил одного из сбытчиков к десяти годам и шести месяцам, второго - к девяти годам лишения свободы. Отбывать наказание северяне будут в исправительной колонии строгого режима.