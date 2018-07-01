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Тюменские легкоатлеты завоевали медали чемпионата России

Спорт, 18:32 23 июля 2018

Фото ЦСП72

Александр Скоробогатько завоевал серебро на дистанции 400 метров с препятствиями на чемпионате России по легкой атлетике в Казани, сообщает ЦСП72.

Третье место в беге на 400 метров у Дениса Кудрявцева. Второе место легкоатлеты ЦСП72 заняли по итогам эстафеты.

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# легкая атлетика , чемпионат России

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