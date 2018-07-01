Более двухсот гектаров леса горит на Ямале

фото data.rosleshoz.ru фото data.rosleshoz.ru

На Ямале действуют девять природных пожаров на общей площади более 200 га. Они действуют в Приуральском, Пуровском, Надымском и Красноселькупском районах, сообщает ИА "Север-пресс".

Все пожары образовались от сухих гроз. Им присвоен 4 и 3 класс пожарной опасности. В двух случаях - в Лабытнанги и с. Красноселькуп причиной пожара стал человеческий фактор, - сообщают в управлении МЧС России по ЯНАО.

На Ямале практически по всей территории установилась жаркая и сухая погода. Спасатели привели базы в повышенную готовность. Гражданам не рекомендовано посещать леса.