Свердловская область вошла в лидеры рейтинга Минприроды РФ по переработке пластика

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Свердловская область заняла второе место в рейтинге Министерства природных ресурсов и экологии РФ по переработке пластика, сообщает правительство региона.

Оценка регионов проведена в связи с переходом субъектов РФ на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Рейтинг отражает количество предприятий по переработке пластмассы - тары, пакетов, пластика - на территории региона.

По данным федерального министерства, лидером в данном рейтинга стала Московская область, в которой работают 13 таких предприятий. За ней следуют Средний Урал - девять заводов по переработке пластмассы, далее - Республика Татарстан и Ростовская область.

Пластик в стране перерабатывают 78 предприятий. Они действуют лишь в 28 регионах России.

"Отрасль по переработке отходов должна развиваться активней, и мы со своей стороны как госрегулятор должны обеспечить условия для прихода в новую отрасль управления отходами малого и среднего бизнеса. Задача сложная, но мы уже в процессе перехода на цивилизованные методы работы в этой сфере", - заявил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.

Как сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области, в ближайшие годы количество пластикоперерабатывающих предприятий на Среднем Урале будет сопоставимо с показателями Московской области. В рамках новой схемы обращения с ТКО на территории предполагается строительство как минимум пяти таких заводов.