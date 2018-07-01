Тюменцы стремятся заключить брак в "магические" даты

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Более двухсот заявлений в ЗАГС подали тюменцы, желащие сочетаться браком в символическую дату 18 августа 2018 года.

Как рассказали журналисту "Тюменской линии" в управлении ЗАГС Тюменской области, для многих молодоженов цифра "8" олицетворяет бесконечность, а сочетание сразу трех восьмерок сулит долгую, счастливую семейную жизнь.

"18 августа выпадает на субботу — самый популярный день у новобрачных. Число желающих связать себя узами брака в "магическую" дату превысило прошлогодние цифры. Если в день трех семерок (07.07.2017) брак заключили 149 пар, то в этом году в дату трех восьмерок (18.08.2018) в органы ЗАГС Тюменской области подано более 200 заявлений. Несмотря на рабочий день, 08 августа 2018 года в органы ЗАГС Тюменской области подано около 100 заявлений", - сообщили в управлении ЗАГС.

Впрочем, действующие рекорды влюбленные пока не побили. Так, в "магическую" дату седьмого июля 2007 года органы управления ЗАГС Тюменской области зарегистрировали 285 пар, а восьмого августа 2008 года — 324 пары.

К сожалению, более трети молодоженов, сочетавшихся браком в эти дни, впоследствии расстались.

"Магическое сочетание цифр оправдает надежды лишь при личном старании и участии со стороны каждого члена семьи", - уверена начальник управления ЗАГС Тюменской области Лилия Амбарцумова.

Сотрудники учреждения напоминают, что для удобства жителей региона подать заявления о заключении брака можно дистанционно. Это удобно сделать с помощью единого портала государственных и муниципальных услуг. Ряд услуг ЗАГСа можно получить с помощью мобильного приложения "ЗАГС 72".

Татьяна Ковалева