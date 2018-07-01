  • 25 июля 201825.07.2018среда
  • USD62,9235
    EUR73,5261
  • В Тюмени 27..29 С 4 м/с ветер северный

Бойцы Тюменского студотряда споют песни на Всероссийском фестивале

Общество, 09:03 25 июля 2018

фото Тюменский областной студенческий отряд во Вконтакте

Делегация Тюменского областного студенческого отряда примет участие во Всероссийском фестивале песни студенческих отрядов "Знаменка" с 3 по 5 августа, сообщает ТИУ.

Фестиваль пройдет на берегу реки Пышма, рядом с с. Знаменское в 100 км от Екатеринбурга. В 2017 году на 40 фестиваль съехались около 10 тыс. бойцов и ветеранов самого масштабного молодежного движения страны.

Программа 41 фестиваля насыщенна: концерты рок-групп, спартакиада по различным видам спорта, конкурс песни среди ветеранов студенческих отрядов, а также танцы на траве и конкурс граффити.

В состав делегации Тюменского областного студенческого отряда в этом году войдут более 30 человек: ветераны движения, бойцы студенческого отряда проводников "Транзит-Экспресс", а также ССО "Веста" и "Россиянка" Тюменского индустриального университета, которые трудятся все лето на благоустройстве объектов опорного вуза.

По словам ребят, в 2017 году они ездили "на разведку", в этот раз у них есть желание проявить свои таланты в наилучшем свете.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# песня , стройотряды , Тюменский областной студенческий отряд , фестиваль

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:36 25.07.2018Выпускница из Заводоуковска получила звание "Ученик года-2018"
09:25 25.07.2018Финал VI Национального чемпионата "Молодые профессионалы" пройдет на Сахалине
09:14 25.07.2018Вокалисты Заводоуковска выступят на фестивале "Благовест"
09:03 25.07.2018Бойцы Тюменского студотряда споют песни на Всероссийском фестивале