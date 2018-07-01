Бойцы Тюменского студотряда споют песни на Всероссийском фестивале

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Делегация Тюменского областного студенческого отряда примет участие во Всероссийском фестивале песни студенческих отрядов "Знаменка" с 3 по 5 августа, сообщает ТИУ.

Фестиваль пройдет на берегу реки Пышма, рядом с с. Знаменское в 100 км от Екатеринбурга. В 2017 году на 40 фестиваль съехались около 10 тыс. бойцов и ветеранов самого масштабного молодежного движения страны.

Программа 41 фестиваля насыщенна: концерты рок-групп, спартакиада по различным видам спорта, конкурс песни среди ветеранов студенческих отрядов, а также танцы на траве и конкурс граффити.

В состав делегации Тюменского областного студенческого отряда в этом году войдут более 30 человек: ветераны движения, бойцы студенческого отряда проводников "Транзит-Экспресс", а также ССО "Веста" и "Россиянка" Тюменского индустриального университета, которые трудятся все лето на благоустройстве объектов опорного вуза.

По словам ребят, в 2017 году они ездили "на разведку", в этот раз у них есть желание проявить свои таланты в наилучшем свете.