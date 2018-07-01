Пенсионные изменения отвечают веяниям времени, считает Роман Чуйко

duma.tyumen-city.ru duma.tyumen-city.ru

В Тюменской области с каждым годом увеличивается число активных, ведущих здоровый образ жизни людей, кому за 60 лет. Повышение пенсионного порога позволит людям, как можно дольше оставаться в строю, применять свои знания и опыт на рабочем месте, улучшать качество своей жизни. Такое мнение высказал депутат Тюменской городской думы Роман Чуйко.

"Пенсионные изменения отвечают веяниям времени. Списывать со счетов людей 55-60 лет и отправлять их на пенсию – неправильно. Речь же не только и не столько об экономической ситуации в стране. Посмотрите, на нынешних пенсионеров, это люди, которые полны жизненной энергии, которые продолжают работать. Это не седовласые старики и старушки, сидящие на лавочке у подъезда, это люди, которые, как флагман всегда впереди. Лично мне их сложно назвать пенсионерами - они отлично выглядят, активно участвуют в общественной жизни, охотно делятся своими знаниями. Я считаю, что когда у человека есть возможность самореализации, когда он востребован, это заметно сказывается и на качестве жизни, и на его настроении", - уверен он.

Народный избранник добавил, что сейчас в 55-60 лет человек, выходя на пенсию, теряет привычный круг общения, ритм его жизни резко замедляется. "По сути, человек оказывается запертым в четырех стенах", - подытожил Чуйко.