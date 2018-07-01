В Исетском районе развивают проект по лесопереработке

фото администрации Исетского района фото администрации Исетского района

Проект по лесопереработке ООО "Техномодель" будет реализован в течение шести лет в два этапа, сообщает администрация Исетского района.

На первом организуется лесное хозяйство, вывоз леса, лесопиление, первая и вторая очереди биоэнергетического комплекса. Вторым этапом должна стать глубокая переработка древесины и введение третьей очереди биоэнергетического комплекса.

Строительство предприятия началось в 2016 году, на проектную мощность оно должно выйти в 2023 году. Общий объем инвестиций составит около 330 млн рублей.

На участке трудятся 40 человек, всего по проекту планируется привлечь 260 работников. Арсенал предприятия пополняется новейшим оборудованием, машинами и материалами.

На предприятии начали производить качественный материал из сосны, березы и осины. Запасы леса в Исетском районе составляют 3 млн кубометров, освоение рассчитано так, чтобы деревья успели вырасти.