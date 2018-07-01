  • 24 июля 201824.07.2018вторник
  • USD63,1957
    EUR74,1286
  • В Тюмени 18..20 С 2 м/с ветер северо-западный

В Исетском районе развивают проект по лесопереработке

Экономика, 18:10 24 июля 2018

фото администрации Исетского района

Проект по лесопереработке ООО "Техномодель" будет реализован в течение шести лет в два этапа, сообщает администрация Исетского района.

На первом организуется лесное хозяйство, вывоз леса, лесопиление, первая и вторая очереди биоэнергетического комплекса. Вторым этапом должна стать глубокая переработка древесины и введение третьей очереди биоэнергетического комплекса.

Строительство предприятия началось в 2016 году, на проектную мощность оно должно выйти в 2023 году. Общий объем инвестиций составит около 330 млн рублей.

На участке трудятся 40 человек, всего по проекту планируется привлечь 260 работников. Арсенал предприятия пополняется новейшим оборудованием, машинами и материалами.

На предприятии начали производить качественный материал из сосны, березы и осины. Запасы леса в Исетском районе составляют 3 млн кубометров, освоение рассчитано так, чтобы деревья успели вырасти.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Исетский район , лесопереработка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:10 24.07.2018В Исетском районе развивают проект по лесопереработке
11:03 24.07.2018Тюменская область внесла предложения в нацпроект по поддержке жилищного строительства
08:51 24.07.2018Глобальный семинар для страховых регуляторов и участников страхового рынка пройдет в Москве
16:54 23.07.2018"Ямал СПГ" отгрузил трехмиллионную тонну сжиженного природного газа