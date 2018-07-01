Александр Моор: система предупреждения ЧС активно развивается в регионе

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Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор принял участие в селекторном совещании, которое провел министр МЧС РФ Евгений Зиничев с главами всех субъектов РФ и полномочными представителями президента РФ в федеральных округах 24 июля.

Сеанс видео-конференц-связи состоялся в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тюменской области. На совещании обсуждалась организация взаимодействия между МЧС и субъектами РФ по обеспечению комплексной безопасности населения. Министр сделал акцент на том, что чрезвычайные ситуации нужно не ликвидировать, а предупреждать. "Деятельность по предупреждению чрезвычайных ситуаций наиболее эффективна только при полном взаимодействии на всех уровнях государственной власти, органов местного самоуправления и организаций. Данная работа может быть организована под эгидой Национального центра управления в кризисных ситуациях", - сказал глава МЧС России.

Врио губернатора отметил, что в Тюменской области выстроено эффективное взаимодействие органов местного самоуправления, региональных властей с подразделениями МЧС. "Мы вместе не только занимаемся ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, но и активно развиваем систему по их предупреждению. Уверен, что и дальше мы будем плодотворно сотрудничать, правительство Тюменской области будет оказывать необходимую поддержку для того, чтобы региональная система предупреждения ЧС работала без сбоев, чтобы мы могли минимизировать ущерб", - сообщил он.

Александр Моор подчеркнул, что у региона неплохие показатели: под контролем находится ситуация с лесными и техногенными пожарами, снижается количество дорожно-транспортных происшествий, происшествий на водных объектах. Руководитель ГУ МЧС по Тюменской области Юрий Алехин сообщил, что на сегодняшний день ситуация в регионе стабильная: угрозы паводка и лесных пожаров не прогнозируется.

Добавим, что в Тюменской области принята и действует областная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" до 2020 года.

Поступательно реализуются мероприятия по вводу в промышленную эксплуатацию системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112". Работы ведутся в соответствии с дорожной картой, завершить их планируется до конца 2018 года.

Значительное внимание уделяется развитию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". Для консолидации всех информационных систем, входящих в него, создана информационная система единых дежурно-диспетчерских служб (на сегодняшний день идут приемочные испытания). В 2018 году система будет введена в эксплуатацию в Тюмени и Тюменском районе, тиражирование системы на остальные 24 муниципальных образования планируется завершить в 2020 году.

Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Тюменской области выполняет весь комплекс управленческих задач системы антикризисного управления. В центре работают специалисты в области оповещения и информирования населения, оперативного реагирования, моделирования, мониторинга и анализа чрезвычайных ситуаций, IT-технологий, космического мониторинга, обеспечения связи и психологи.

Соб. инф.