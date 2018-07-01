В Тюмени выберут лучших триатлонистов страны

Фото vk.com/csp72 Фото vk.com/csp72

Первенство России по триатлону пройдет в Тюмени с 25 по 27 июля, сообщает ЦСП72.

Соревнования состоятся в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Расстояние, которое необходимо будет пройти триатлонистам в индивидуальной гонке, разделено на три этапа: плавание – 750 м, велоэтап – 20 км и бег – 5 км. Участникам эстафеты также предстоит пройти три этапа: плавание – 300 м, велоэтап – 8 км, бег – 2 км.

Соревнования по триатлон-спринту пройдут 26 июля, триатлон-эстафета и награждение победителей состоится 27 июля. Полная программа соревнований доступна на сайте центра спортивной подготовки.