  • 25 июля 201825.07.2018среда
  • USD62,9235
    EUR73,5261
  • В Тюмени 23..25 С 2 м/с ветер западный

В Тюмени выберут лучших триатлонистов страны

Спорт, 16:10 25 июля 2018

Фото vk.com/csp72

Первенство России по триатлону пройдет в Тюмени с 25 по 27 июля, сообщает ЦСП72.

Соревнования состоятся в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Расстояние, которое необходимо будет пройти триатлонистам в индивидуальной гонке, разделено на три этапа: плавание – 750 м, велоэтап – 20 км и бег – 5 км. Участникам эстафеты также предстоит пройти три этапа: плавание – 300 м, велоэтап – 8 км, бег – 2 км.

Соревнования по триатлон-спринту пройдут 26 июля, триатлон-эстафета и награждение победителей состоится 27 июля. Полная программа соревнований доступна на сайте центра спортивной подготовки.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Жемчужина Сибири , триатлон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:10 25.07.2018В Тюмени выберут лучших триатлонистов страны
12:54 25.07.2018В Тюмени названы победители Кубка главы администрации города по дворовому футболу
11:27 25.07.2018СДЮСШОР "Прибой" приглашает тюменцев отметить День города по-спортивному
10:54 25.07.2018Инклюзивный забег среди детей пройдет в Тюмени