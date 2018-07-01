Руслан Кухарук: социальные объекты появляются там, где в них есть острая необходимость

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

С 2013 по 2017 годы в Тюмени появилось 15 новых детских садов и 4 школы. К сентябрю 2018 года откроет двери детсад в микрорайоне Тюменский-2. Об этом временно исполняющий полномочия главы администрации города Руслан Кухарук рассказал в прямом эфире программы "Откровенно".

"Мы пытаемся сделать так, чтобы социальные объекты появлялись в первую очередь там, где в них есть острая необходимость. Пример тому – новая школа в Ямальском-2. Она расположена недалеко от недавно появившегося микрорайона Плеханово, но отделена от него дорогой, поэтому, пока на его территории не построено учебное заведение, подвоз детей к объектам образования, которые на сегодняшний день уже функционируют, будет осуществляться школьными автобусами" - поделился Руслан Кухарук.

Добавим, правительство Тюменской области и администрация города планомерно ведут разработку и реализацию программ по строительству образовательных учреждений, с учетом степени застройки микрорайонов.

В планах 2018 – 2022 годов появление новых образовательных учреждений: детские сады в микрорайонах Тура, Ямальский-2 и школы в микрорайонах Мыс, Ямальский-1, в районе ул. Янтарная – Бориса Житкова и района Казарово.

Также за счет средств бюджета Тюменской области планируется завершение строительства детских садов в жилых районах Ново-Патрушево и Суходолье. Кроме того, в бюджете города на 2018-2019 годы предусмотрены средства на выполнение капремонта здания детского сада по ул. Мурманской, а также на разработку проектной документации на проведение капитального ремонта для открытия детских садов в зданиях по ул. Мельничной и Моторостроителей.