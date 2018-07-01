Вадим Шумков высоко оценил роль WorldSkills в подготовке кадров для региональной экономики

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Движение WorldSkills помогает обеспечивать предприятия региона квалифицированными кадрами. Об этом заявил заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков в интервью официальному сайту WorldSkills Russia.

"Тюменская область одной из первых вступила в движение WorldSkills Russia. Это произошло в 2013 году. Уже тогда был понятен масштаб задач, поставленных перед нами. Прошло пять лет, для глобальных изменений региональной экономики это небольшой срок. Нам предстоит еще многое сделать, но уже сейчас можно подвести некоторые промежуточные итоги. Первое – это повышение престижа рабочих и инженерных специальностей, интереса молодежи к данным профессиям. Это подтверждает ежегодный конкурс при поступлении в колледжи и техникумы, который составляет от 4 до 9 человек. До 67 процентов увеличилась доля абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения на естественно-научные и инженерно-технические направления", - отметил заместитель главы региона.

Кроме того, по мнению Вадима Шумкова, чемпионаты профессионального мастерства по стандартам WorldSkills предоставляют работодателям возможность не только увидеть будущих работников в деле, но и, самое главное – непосредственно участвовать в образовательном процессе: в разработке учебных планов и программ, организации практики студентов, стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения на производственной базе предприятия, оценке полученных навыков. В результате растет качество подготовки студентов, в том числе их подготовка под потребности работодателя. Следовательно, решаются вопросы, связанные с кадровым обеспечением предприятий, сказал заместитель губернатора.

"За последние годы в регионе появилось несколько десятков новых промышленных предприятий и в ближайшее время будет реализовано еще несколько инвестиционных проектов в производственной сфере. Для обеспечения деятельности данных предприятий потребуются новые профессиональные кадры. Участие профессиональных образовательных организаций в движении WorldSkills, а в Тюменской области все учебные заведения СПО включены в этот проект, позволяет решать проблему, которая особо остро стоит в настоящее время - преодолевать дефицит квалифицированных специалистов", - подчеркнул Вадим Шумков.

Для решения этого вопроса регион принимает участие в пилотной апробации демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills в рамках государственной итоговой аттестации, рассказал он. Создано 24 центра проведения демонстрационного экзамена. В 2018 году 400 выпускников смогут продемонстрировать уровень подготовки, соответствующий стандартам WorldSkills. Работодатели, заинтересованные в высококвалифицированных кадрах, проявляют всё больший интерес к проекту. Среди них тюменские компании: СИБУР-Тобольск, "Стеклотех", ЖБИ-3, ЖБИ-5, ТДСК и другие. В мае 2018 года было подписано соглашение о признании результатов демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills между Союзом "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и Отелем Vostok.

"Все понимают, что процесс создания эффективной экономики — дело не сиюминутное. При этом исключительно обновление основных фондов предприятий не обеспечит достижение ожидаемого эффекта при отсутствии кадров, способных работать на передовом оборудовании, соблюдать принципы эффективной организации труда. Таким образом, обеспечение предприятий высоковалифицированными кадрами — важный шаг к эффективной экономике. Двигаться будем быстрее, если эта задача будет решаться в комплексе с мерами по повышению производительности труда. Сегодня мы так и работаем с отдельными предприятиями-пилотами, и их перечень будем планомерно расширять. Кадры высокой квалификации и рост производительности труда дадут импульс к росту эффективности как отдельных предприятий, так и в целом экономики", - убежден Вадим Шумков.

Важным является и тот факт, что движение WorldSkills нацелено, прежде всего, на молодых людей, у которых появляются новые возможности для самореализации, для построения своей будущей профессиональной карьеры, добавил он.

"Мы видим, как у ребят горят глаза во время соревнований, с какой настойчивостью они готовятся, тренируясь изо дня в день, оттачивая свое мастерство. Эти сотни и тысячи молодых людей, высокомотивированных, настроенных на дальнейшее совершенствование своих навыков и квалификации, в ближайшее время пополнят кадровые ряды предприятий региона и будут, я уверен, успешно решать те задачи, которые ставит перед нами современность", - сказал заместитель губернатора Тюменской области.

Соб. инф.