День рождения Тюменской области отметят в научной библиотеке
Краеведческий вечер "Как мне дорог этот край", посвященный дню рождения Тюменской области, пройдет 17 августа, сообщает Тюменская областная научная библиотека.
На площади перед библиотекой с 17 до 18 часов состоится литературно-краеведческая викторина "По страницам родного края": самых интеллектуальных и активных ждут призы.
Обзорную экскурсию по библиотеке можно посетить с 17 часов 30 минут до 19 часов 30 минут. Маленьких гостей ждет игровая программа от детской библиотеки - с 17 до 18 часов на площади перед библиотекой и просмотр мультфильмов - с 17 до 19 часов в конференц-зале библиотеки.
Желающих окунуться в атмосферу лета и праздника организаторы приглашают на музыкально-поэтический вечер "Летний мотив", на котором выступят тюменские поэты, писатели и музыканты: в 18 часов в литературно-музыкальной гостиной. Обменяться книгами и взять книгу для чтения можно будет в зоне буккроссинга, которая открыта с 17 до 20 часов на площадке перед библиотекой.
Гости вечера от 14 лет и старше при наличии паспорта могут получить читательский билет библиотеки.
Пройти по загадочным местам Тюмени и узнать их историю можно вместе с книгой Елены Дубовской: в 19 часов в конференц-зале на краеведческой встрече "Легенды и тайны Тюмени".
Семейный библиоквест "От острога до столицы" пройдет с 19 до 20 часов. Участникам предстоит разгадать исторические тайны Тюменского края со времен татарского острога Чимги-тура до Тюмени XXI века. Участники вспомнят имена основателей Тюмени и знаменитых купцов Тобольска, узнают секреты ишимского ковроткачества и ответят на вопросы по географии Тюменской области.
Отправить заявку на участие в квесте можно в произвольной форме, с указанием фамилий и имен участников и количеством человек в команде, на электронный адрес osp_tmn@mail.ru с пометкой "Семейный библиоквест". Заявки принимаются до 10 часов 15 августа.