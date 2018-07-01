День рождения Тюменской области отметят в научной библиотеке

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Краеведческий вечер "Как мне дорог этот край", посвященный дню рождения Тюменской области, пройдет 17 августа, сообщает Тюменская областная научная библиотека.

На площади перед библиотекой с 17 до 18 часов состоится литературно-краеведческая викторина "По страницам родного края": самых интеллектуальных и активных ждут призы.

Обзорную экскурсию по библиотеке можно посетить с 17 часов 30 минут до 19 часов 30 минут. Маленьких гостей ждет игровая программа от детской библиотеки - с 17 до 18 часов на площади перед библиотекой и просмотр мультфильмов - с 17 до 19 часов в конференц-зале библиотеки.

Желающих окунуться в атмосферу лета и праздника организаторы приглашают на музыкально-поэтический вечер "Летний мотив", на котором выступят тюменские поэты, писатели и музыканты: в 18 часов в литературно-музыкальной гостиной. Обменяться книгами и взять книгу для чтения можно будет в зоне буккроссинга, которая открыта с 17 до 20 часов на площадке перед библиотекой.

Гости вечера от 14 лет и старше при наличии паспорта могут получить читательский билет библиотеки.

Пройти по загадочным местам Тюмени и узнать их историю можно вместе с книгой Елены Дубовской: в 19 часов в конференц-зале на краеведческой встрече "Легенды и тайны Тюмени".

Семейный библиоквест "От острога до столицы" пройдет с 19 до 20 часов. Участникам предстоит разгадать исторические тайны Тюменского края со времен татарского острога Чимги-тура до Тюмени XXI века. Участники вспомнят имена основателей Тюмени и знаменитых купцов Тобольска, узнают секреты ишимского ковроткачества и ответят на вопросы по географии Тюменской области.

Отправить заявку на участие в квесте можно в произвольной форме, с указанием фамилий и имен участников и количеством человек в команде, на электронный адрес osp_tmn@mail.ru с пометкой "Семейный библиоквест". Заявки принимаются до 10 часов 15 августа.