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Почти 600 тысяч человек обратились за полгода в МФЦ Тюменской области

Общество, 15:49 25 июля 2018

МФЦ. Фото ГАУ ТО "МФЦ"

За первую половину 2018 года в Многофункциональный центр Тюменской области обратились за получением государственных и муниципальных услуг почти 600 тыс. человек.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщил директор ГАУ ТО "МФЦ" Александр Нагибин.

"МФЦ сегодня – это большая сеть подразделений по всему югу Тюменской области, - пояснил он, - У нас 30 крупных офисов – это центры государственных и муниципальных услуг, 14 территориально обособленных структурных подразделении, это офисы поменьше. Кроме того, в 30 почтовых отделениях в Ишимском, Тюменском и Тобольском районах можно получить те же услуги, что в любом нашем офисе".

А это, по словам Александра Нагибина, 216 услуг: 54 –федеральных, 111 - региональных, 25 муниципальных.

"Так же у нас граждане могут получить иные сопутствующие услуги, - пояснил он. - Фонда обязательного медицинского страхования, 7 услуг корпорации малого и среднего предпринимательства, которые мы предоставляем по поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе и регистрация на портале бизнес-навигатора".

Чаще всего граждане обращаются за услугами Росреестра, МВД, Пенсионного фонда и департамента социального развития.

В пиковые месяцы в десятку самых востребованных структур врывается Госохотуправление с разрешениями на охоту и департамент лесного комплекса, когда люди приходят выписывать деляны.

Борис Олейник

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# МФЦ

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