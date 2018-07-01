Воспитанники "Ребячьей республики" создадут социальные проекты

Фото с официальной страницы детского центра "Ребячья республика" во "ВКонтакте" Фото с официальной страницы детского центра "Ребячья республика" во "ВКонтакте"

300 детей из Тюмени, Ямала, Югры и других территорий России приехали на лидерскую смену в областной детский центр "Ребячья республика" и участвуют в спецпроекте "Успех России зависит от нас", сообщает департамент социального развития Тюменской области.

В течение трех недель дети пройдут экспресс - обучение по уникальной программе, которая включает в себя несколько составляющих: обучение по модульной программе "Финансовая грамотность", обучение в школе социального проектирования "Тюменский вектор", работа с сервисом "Калькулятор личного финансового планирования", тимбилдинг, челленджи, флеш-мобы, акции, работа с трекерами (ресурс сети, главной функцией которого является кооперативный обмен данными), с индивидуальными чек-листами.

На смене организована работа 11 отрядов - социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО).

Каждой организации на смене предстоит создать и в формате деловой игры зарегистрировать свою СО НКО. В рамках спецпроекта состоится обучение в школе социального проектирования "Тюменский вектор" с использованием комплекса современных образовательных методик: smart-обучение, неформальное обучение, социальные медиа, обучающие игры.

Итогом обучения станет разработка социальных проектов. Лучшие из них доработают специалисты "Ребячьей республики" и выставят для участия в региональном конкурсе грантовых проектов "Моя идея".

Смена продлится до 4 августа.