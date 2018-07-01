День народных игр пройдет в Заводоуковске

Фото: группа "Славянский базар" vk.com Фото: группа "Славянский базар" vk.com

День народных игр начнется в Заводоуковске во Дворце культуры 2 августа в 14 часов, сообщает администрация городского округа.

В игровой программе "День народных игр" пройдут фольклорные игры, смешные забавы, будут исполнены народные танцы, закружатся дружные хороводы.

Участникам представится возможность принять участие в таких играх, как "Салки", "Лапта", "Совушка", "Вьюны" и других. Во время состязаний ребята смогут проявить свою смекалку, находчивость и взаимовыручку, а также получить заряд бодрости, массу положительных эмоций и незабываемых впечатлений.

Вход свободный.