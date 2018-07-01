Занятия йогой признали самым популярным видом летнего активного отдыха

Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте" Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Занятия йогой туристы назвали самым популярным видом активного отдыха летом, сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru. Рейтинг подготовлен по результатам опроса людей в социальных сетях.

За йогу голоса отдали 27% опрошенных. Также в Топ-5 видов активного отдыха туристов вошли маунтинбайк (23% голосов), катание на квадроциклах (13% голосов), полеты на параплане (13% голосов) и рафтинг (7%).

В первую десятку популярных активных видов отдыха туристы также включили виндсерфинг, кайтсерфинг, банджи-джампинг ("тарзанка"), треккинг (походы в горы) и зиплайн (спуск по стальному канату с отрывом от земли).