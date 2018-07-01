Тюменские прокуроры привлекают к ответственности нерасторопных арбитражных управляющих

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С начала 2018 года прокуратура Тюменской области привлекла к дисциплинарной ответственности троих арбитражных управляющих, которые неоправданно затягивали сроки реализации имущества организации –банкрота, и не спешили погасить задолженность по заработной плате перед работниками.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщил заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров.

"Таких организаций-банкротов у нас, как и в прошлом году 20, - пояснил он. - Они задолжали своим работникам 148 млн рублей. В прошлом году на эту дату долг составлял 130 млн рублей. Как видите задолженность выросла на 18 млн рублей. Общими усилиями в этом году нам удалось погасить долги организаций- банкротов на 36,7 млн рублей. В прошлом годы эта цифра была 848 тысяч рублей. Эта работа будет активизирована и продолжена".

Заместитель прокурора Тюменской области отметил, что задолженность по заработной плате в целом по области также выросла по сравнению с 2017 годом.

"Общая задолженность по заработной плате сегодня составляет 174 млн рублей, - пояснил он, - в 2017 году на эту дату было 158 млн рублей".

Вопросы соблюдения трудовых прав граждан и, в первую очередь, права на своевременную оплату труда, находится в зоне особой ответственности прокуратуры. В результате межведомственного взаимодействия в первом полугодии 2018 года погашена задолженность на общую сумму свыше 451 млн рублей. В первом полугодии 2017 года было взыскано долгов на 233 млн рублей.

Борис Олейник