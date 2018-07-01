На фестивале #ПАПАТУТ федеральные эксперты поделятся секретами родительства

фото мультицентра "Моя территория" фото мультицентра "Моя территория"

Пять федеральный экспертов поделятся секретами родительства на III семейном фестивале #ПАПАТУТ в Тюмени, который пройдет 5 августа, сообщает мультицентр "Моя территориия".

Так, эксперт из Москвы Татьяна Пуйда, детский психолог и преподаватель Московского института психоанализа, прочитает для тюменских родителей лекцию о секретах гармоничных отношений в семье.

На тему "Гаджеты и дети: необходимость или зависимость?" с участниками фестиваля поговорит еще один столичный спикер Александр Каплан. Он является профессором и заведующим лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

А Вера Голенкова, собственник и генеральный директор Международной школы лидерства для молодежи JLIDER из Екатеринбурга, расскажет, как развивать лидерские качества у ребенка.

Тюменских мам ждут на лекции "Модели воспитания ребенка: к кому прислушиваться, а кого игнорировать?". О том, чем руководствоваться в процессе воспитания, расскажет член Американской ассоциации игровой терапии (APT) Мария Потапова из Москвы. А отцы вместе с профессиональным актером Робертом Студеновсковым из Санкт-Петербурга обсудят, в каких ситуациях необходимо развивать в своем ребенке силу и самостоятельность, а где поддержать и помочь справится с трудностями. Роберт принимал участие в более 25 кинокартинах и ведет канал "ПАПА РОБ ШОУ" на YouTube, на который подписаны 300 тыс. человек.

Отцам о всех тонкостях воспитания ребенка расскажет тюменский эксперт Владислав Глухих в лекции "Папа может: как быть примером для собственного ребенка?". Домашний шеф-повар и автор блога "Папа на кухне" Иван Захаров поделится тем, как организовать досуг своего чада. А об отдыхе с ребенком во время путешествия поделится режиссер, продюсер, руководитель Applause Video production Андрей Пшеничников.

Подробно ознакомиться с мастер-классами образовательной программы семейного фестиваля #ПАПАТУТ можно на сайте папатут.рф или в группе во "Вконтакте".