Владимир Путин прокомментировал повышение пенсионного возраста

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Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал предлагаемую правительством Дмитрия Медведева пенсионную реформу, в частности, повышение пенсионного возраста для большинства граждан. Соответствующее заявление он сделал 20 июля на встрече с волонтерами чемпионата мира по футболу в Калининграде.

Российский лидер отметил, что ни ему самому, ни членам его правительства не нравится предлагаемый вариант пенсионной реформы, да и вообще любой ее вариант.

"Уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, кому это нравится", — сказал президент.

Но при этом Путин напомнил, что существующий возраст выхода на пенсию был установлен в 1956 году и даже тогда советские руководители, принимавшие решение, отмечали, что пенсионный возраст будет повышаться с ростом средней продолжительности жизни граждан.

В 1995 году российские власти размышляли о повышении пенсионного возраста и пришли к выводу, что делать это необходимо не позднее как во втором десятилетии XXI века, которое сейчас уже на исходе, сообщает ИА REGNUM.

Российский лидер подчеркнул, что в существующей пенсионной системе не все гладко, хотя она и может продержаться еще 7−10 лет, но все равно по истечении этого срока нужно будет принимать непопулярные решения. Дело в том, что сейчас в России на пять пенсионеров приходится шесть работающих и с течением времени это соотношение будет меняться не в пользу работающих, и тогда пенсионная система лопнет.

В любом случае, при принятии окончательного решения, которого пока нет, Путин собирается выслушать все позиции.

"Когда принимаются решения такого масштаба и такие чувствительные для людей, нужно оперировать конкретными вещами и реальными профессиональными прогнозами. Окончательного решения пока нет, закон прошел только в первом чтении, в нем не принимаются никакие дополнения, поправки", — сказал Путин.