Заболеваемость описторхозом в Тюменской области снижается

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

В 4 раза снизилась заболеваемость описторхозом в Тюменской области с 2008 по 2017 годы, сообщает управление Роспотребнадзора.

Тенденция к снижению продолжается. За 6 мес. 2018 года зарегистрирован 641 случай, что на 8 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В эпидемический процесс вовлечено в основном взрослое население, 94%.

В Тюменской области преобладает хроническая форма заболевания описторхозом, 98 %, и лишь только в 2 % соответственно, протекает как острое заболевание. Об этом свидетельствуют условия выявления больных описторхозом. Так, за 6 мес. 2018 г. в 65 % случаях заболевшие выявлены при профилактических осмотрах. По итогам 6 мес. 2018 г. показатели заболеваемости, превышающие среднеобластные значения отмечены в Сорокинском, Аромашевском, Омутинском, Н-Тавдинском, Голышмановском, Уватском, Викуловском, Тюменском районах.

Заражение описторхозом происходит при употреблении рыбы карповых пород: язь, лещ, плотва и прочие. Согласно данным собранного эпидемиологического анамнеза 42 % больных пренебрегали правилами термической обработки рыбы; 36 % не соблюдали правила посола и вяления рыбы; 21 % не соблюдали правила копчения рыбы; 0,2 % употребляли сырую рыбу – строганину, патанку. Рыба в 42 % случаях приобреталась на стихийных рынках, в местах несанкционированной торговли; в 39 % – угощали родственники, соседи, друзья; в 19 % – вылавливалась самостоятельно.

Несмотря на стойкую тенденцию к снижению заболеваемости описторхозом, на территории Тюменской области сохраняется напряженная эпидемическая ситуация по данному гельминтозу. Управление рекомендует гражданам обратить особое внимание на правила профилактики этого заболевания. Заражение описторхозом можно предупредить. Для этого необходимо строго соблюдать правила обработки рыбы.