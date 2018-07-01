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В Голышманово полицейские провели для детей экскурсию в супермаркете

Общество, 14:15 28 июля 2018

фото https://72.мвд.рф/

Голышмановские полицейские провели для детей экскурсию в супермаркете в рамках акции "Подросток – лето", сообщает УМВД России по Тюменской области.

Администратор магазина рассказала школьникам, что видеокамера, стоящая на входе, фиксирует лицо вошедшего в магазин покупателя. Если он однажды совершил кражу, то разработанная для супермаркетов программа, сразу оповещает администратора. За данным человеком ведется особое наблюдение.

Далее администратор в игровой форме предложила ребятам найти и сосчитать все камеры, которые имеются в супермаркете. В специальном помещении, детям показали монитор, на котором ведется видеофиксация и объяснили, что сотрудники магазина в любом случае смогут установить нарушителя закона.

Инспектор по делам несовершеннолетних капитан полиции Михаил Старилов объяснил детям, какие последствия могут наступить за кражу даже мелкого товара в виде шоколада или жевательной резинки.

Дети задавали вопросы и сделали выводы по итогам экскурсии. Сотрудники магазина вручили ребятам сладкие подарки.

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# Галышманово , дети , полиция , супермаркет , экскурсия

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