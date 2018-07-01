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Андрей Коченов поддержит тюменский проект "Отцовский патруль"

Общество, 14:31 28 июля 2018

фото администрации Тюмени

Председатель Общественного совета при уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка, руководитель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка Андрей Коченов намерен поддержать тюменский проект "Отцовский патруль", сообщает администрация Тюмени.

Андрей Коченов прибыл с визитом в Тюмень 28 июля. Тюменская область – один из 15 субъектов РФ, которые значатся в рабочем графике Андрея Коченова.

Под его председательством прошло совещание с участием уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области Андрея Степанова, представителей органов исполнительной власти, общественных организаций и Совета отцов Тюмени. На совещании обсуждался широкий круг вопросов, касающихся повышения уровня безопасности городской среды для несовершеннолетних, реализации проекта "Отцовский патруль" и Всероссийской акции "Безопасное детство" на территории России и Тюменской области.

Кроме того, Андрей Коченов провел рабочую встречу с Советом отцов Тюмени и принял участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня города.

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# Андрей Коченов , День города Тюмени , Совет отцов

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