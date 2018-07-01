Тюменцы готовятся к Национальному чемпионату "Молодые профессионалы"

фото: worldskills.ru фото: worldskills.ru

Тюменцы примут участие в самом масштабном в России конкурсе профессионального мастерства — Национальный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Мероприятие пройдет в Южно-Сахалинске с 8 по 12 августа.

Как рассказала руководитель регионального координационного центра Ирина Микрюкова, борьба за звание лучших будет проходить на протяжении трех дней.

"Наш регион представят 14 человек участники по 13 компетенциям: "Администрирование отеля", "Кирпичная кладка", "Кондитерское дело", "Медицинский и социальный уход", "Плотницкое дело", "Производство мебели", "Сантехника и отопление", "Промышленная автоматика", "Сухое строительство и штукатурные работы", "Физическая культура и спорт", "Флористика", "Предпринимательство". В том числе 1 юниор в компетенции "Кондитерское дело" это учащаяся тюменской школы № 7. Это все те, кто занял первые места на региональном чемпионате и прошел отборочные туры, то есть люди, уже показавшие высокий уровень профессионального мастерства и стремление к победе. Все представители нашей команды участвовали в тренировочных сборах, программа которых включала в себя ежедневные занятия с психологами, преподавателями английского языка и экспертами WorldSkills,тренинги на командообразование и коммуникацию, на стрессоустойчивость, на самомотивацию", - отметила она.

В 2017 году на Национальном чемпионате сборная Тюменской области завоевала 6 медалей 1 золотую, 2 серебренных и 3 бронзовых, а также 4 медали за профессионализм.

Участниками финала VI Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Южно-Сахалинске станут более 700 конкурсантов, включая 152 школьника. Оценивать взрослых и юных участников будут 700 экспертов. Ожидается, что чемпионат посетят 3 тыс.500 гостей, пишет "АиФ - Западная Сибирь".