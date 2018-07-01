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В Испании открыли необычный музей мумий

Общество, 09:01 29 июля 2018

Фото CC BY-SA 3.0 / Motacilla /

Необычная экспозиция – музей естественных мумий - открылась в испанском муниципалитете Кинто в здании церкви Асунсьон, сообщает РИА Новости со ссылкой на Euromag.

Все мумии были обнаружены прямо там же, при раскопках церкви, и сохранились они естественным путем, без вмешательства человека.

Церковь Асунсьон сама по себе является историко-культурным памятником, а последние три года здесь обустраивался новый музей. Помимо мумий на выставке демонстрируются хорошо сохранившиеся в тех же могилах находки: одежда, обувь, украшения и другие предметы.

В 2011 году во время археологических раскопок в Кинто под церковью обнаружили больше тысячи человеческих останков, которые были захоронены в XVIII — XIX веках. 15 из них по непонятным причинам мумифицировались. Специалисты связывают это с условиями почвы и стабильным температурным режимом в Кинто на протяжении всего года.

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# археология , Испания

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