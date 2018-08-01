В России почтят память жертв и героев Первой мировой войны

фото https://www.mkrf.ru/ фото https://www.mkrf.ru/

Торжественная церемония возложения венков к подножию памятника Героям Первой мировой войны пройдет на Поклонной горе в Москве 1 августа, в 11 часов 30 минут, сообщает Министерство культуры РФ.

В мероприятии примут участие председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин; министр культуры Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский; посол по особым поручениям МИДа России, председатель научного совета РВИО Владимир Чуров; народные художники России Салават Щербаков и Василий Нестеренко, а также представители общественных и молодежных организаций.

В 10 часов в Мемориально-парковом комплексе Героев Первой мировой войны (Москва, ул. Новопесчаная, влад., 12) Сергей Нарышкин и Владимир Мединский возложат цветы к обелиску "Павшим в Мировой войне 1914–1918 годов" и к могиле Верховного главнокомандующего всеми сухопутными и морскими силами Российской империи Великого князя Николая Николаевича (младшего), чьи останки покоятся в часовне Спаса Преображения на Братском воинском кладбище.

Церемонии возложения цветов к памятникам Героям Первой мировой войны 1 августа пройдут также в Польше, Франции и ряде регионов России — в Туле, Липецке, Оренбурге, Пскове, Саранске и Калининграде.