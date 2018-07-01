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Более ста человек ликвидируют лесные пожары на Ямале

Происшествия, 17:10 31 июля 2018

фото ИА "Север-пресс"

110 человек задействованы в ликвидации пяти лесных пожаров на общей площади 183 га, сообщает ИА "Север-пресс".

Три из них в Надымском, Приуральском и Шурышкарском районах на площади 123 га локализованы. За сутки новых очагов возгорания не зафиксировано.

С начала пожароопасного сезона в округе зарегистрировано 115 природных пожаров на общей площади 1 тыс. 957,5 га. За аналогичный период 2017 года - 326 пожаров на площади 69 тыс. 058,6 гектара.

Напомним, при обнаружении лесного пожара следует звонить на телефон Региональной диспетчерской службы лесного хозяйства 8(34922)5-28-27, "Прямой линии лесной охраны" - 8-800-100-94-00 (бесплатно).

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# лесные пожары , Ямал

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