Сборная Тюменской области готова к национальному чемпионату WorldSkills Russia

Фото организаторов регионального отборочного этапа WorldSkills Russia в Тюмени Фото организаторов регионального отборочного этапа WorldSkills Russia в Тюмени

14 человек представят Тюменскую область на национальном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который пройдет с 8 по 12 августа в Южно-Сахалинске.

О том, как готовилась к соревнованиям команда и кто в нее вошел, рассказала руководитель регионального координационного центра Ирина Микрюкова.

По ее словам, область представят участники по 13 компетенциям: "Администрирование отеля", "Кирпичная кладка", "Кондитерское дело", "Медицинский и социальный уход", "Плотницкое дело", "Производство мебели", "Сантехника и отопление", "Промышленная автоматика", "Сухое строительство и штукатурные работы", "Физическая культура и спорт", "Флористика", "Предпринимательство". В том числе в составе команды - один юниор в компетенции "Кондитерское дело", ученица тюменской школы № 7. Это все те, кто занял первые места на региональном чемпионате и прошел отборочные туры, то есть люди, уже показавшие высокий уровень профессионального мастерства и стремление к победе.

"Все представители нашей команды участвовали в тренировочных сборах, программа которых включала в себя ежедневные занятия с психологами, преподавателями английского языка и экспертами WorldSkills, тренинги на командообразование и коммуникацию, на стрессоустойчивость, на самомотивацию. Надеемся, что в предстоящем чемпионате наши ребята достойно представят регион, продемонстрировав высочайший уровень профессионального мастерства", - отметила Ирина Микрюкова.

В 2017 году на национальном чемпионате сборная Тюменской области завоевала шесть медалей — одну золотую, две серебряных и три бронзовых, а также четыре медали за профессионализм, сообщают в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района.

Участники тоже полны надежд и верят в свои силы. Юниор компетенции "Кондитерское дело" Варвара Шабанова призналась, что очень ждет национальный чемпионат, ведь это возможность развития и дальнейшего профессионального роста. Своими эмоциями поделилась и Софья Криводанова, участница компетенции "Физическая культура и спорт". "Я очень рада, что попала на национальный чемпионат! От него я жду море позитива и эмоций. Для меня это новая ступень, новые шаги, которые приближают меня к моей цели – быть мастером своего дела!", - рассказала она.

Участниками финала VI Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Южно-Сахалинске станут более 700 конкурсантов, включая 152 школьника. Оценивать взрослых и юных участников будут 700 экспертов. Ожидается, что чемпионат посетят 3,5 тыс. гостей.