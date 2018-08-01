Тюменский боксер поборется за медаль первенства Европы

фото Федерации бокса Тюменской области фото Федерации бокса Тюменской области

Житель села Ембаево Айрат Муслимов представит Россию в составе сборной на первенстве Европы по боксу. Соревнования пройдут с 8 по 17 октября в Анапе, сообщили в Федерации бокса Тюменской области.

Путевку на первенство Европы юный тюменец получил по итогам финала первенства России по боксу, посвященного памяти полковника полиции Сергея Гриценко. Соревнования проводились в Тюмени по олимпийской системе с выбыванием участников после первого поражения. Айрат Муслимов стал победителем в весовой категории 50 кг.

"Он один в финале, но думаю, он стоит десятерых. У него может быть большое будущее, если продолжит упорно заниматься. Сейчас финалисты поедут на сборы, где за ними будут наблюдать тренеры высокого уровня. Если все тренировки пройдут успешно, то боксеры поедут на первенство Европы", - отметил заслуженный тренер СССР по боксу Владимир Черня.

Всего по итогам финала первенства России определились 13 победителей в весовых категориях от 46 до 80+ кг. Все они вошли состав сборной России.