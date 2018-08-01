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Юрий Алехин: число происшествий на воде снизилось на треть

Общество, 13:54 01 августа 2018

Фото ГУ МЧС России по Тюменской области

13 человек, в том числе трое детей, утонули в Тюменской области с начала купального сезона. В 2017 году за время купального сезона погибли 22 человека.

Такие данные привел начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области, генерал-майор внутренней службы Юрий Алехин на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"Всего с начала года у нас произошло 18 происшествий на воде. В 2017 году – 25, - отметил он. - Нам удалось на 30% снизить количество происшествий на воде".

Главная причина несчастий на воде, по оценке Юрия Алехина, этот нарушение установленных правил и купание с несанкционированных местах.

"Последний случай у нас был на озере Утином – человек утонул, запутавшись в водорослях. На этом озере не очищено дно и купание запрещено, - пояснил он, - о более 60% случаев гибели на воде - это купание в состоянии алкогольного опьянения".

В государственной инспекции по маломерным судам на учете состоит 49 мест, пригодных для купания. Но действует, по данным МЧС, всего 16 пляжей, которые прошли проверку, оборудованы и оснащены всем необходимым. Из этих 16 пляжей 7 находится в детских оздоровительных лагерях.

Борис Олейник

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , купальный сезон , Юрий Алехин

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