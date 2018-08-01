Тюменцы стали участниками кинематографической смены форума "Таврида"

Фото организаторов Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" Фото организаторов Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида"

Одиннадцать представителей Тюменской области принимают участие в "Смене молодых деятелей анимации и киноиндустрии имени Олега Павловича Табакова" Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида", сообщают организаторы.

Смена стартовала августа и объединила 450 актеров кино, режиссеров, продюсеров, сценаристов кино и анимации, художников-мультипликаторов, аниматоров, блогеров, клипмейкеров и композиторов в сфере киноиндустрии со всей страны.

Программа включает следующие тематические направления: школа клипмейкинга "Я режиссер"; школа Джаника Файзиева "ООО Киностудия КИТ"; школа Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова; школа Всероссийского государственного университета кинематографии имени Сергея Герасимова (ВГИК); школа Ассоциации анимационного кино; школа "Институт звукового дизайна и студия SoundDesigner.PRO"; школа молодежного центра Союза кинематографистов РФ и другие.

В рамках тренд-сессий на форуме за время смены выступят российский продюсер, кинорежиссер и сценарист, президент Гильдии продюсеров России Ренат Давлетьяров, президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов, российский кино- и телепродюсер, основатель студии "Пилот", художественный руководитель российского анимационного проекта "Смешарики" Анатолий Прохоров, режиссер фильма "Царь-птица", победитель ММКФ-2018 Эдуард Новиков, российский актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист РФ Константин Хабенский, музыкальный продюсер, композитор, сценарист и режиссер Елена Кипер, актер, телеведущий, народный артист РФ Дмитрий Харатьян и другие.

С молодыми деятелями культуры и искусства творческую встречу проведет режиссерская группа фильма "Вий-2".

5 августа, в день памяти Олега Табакова, состоится показ видеоролика – посвящения выдающемуся актеру и режиссеру, снятого в рамках смены.

В этот же день в рамках социальной выездной акции молодые деятели анимации и киноиндустрии посетят в поселке Черноморское Районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи, где раскроют все тайны съемочного процесса, проведут актерский мастер-класс и организуют настоящую съемку неигрового короткометражного фильма.

Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова 5 и 6 августа впервые на форуме проведет кастинг актеров. На Тавриде пройдет питчинг кинопроектов, организованный Молодежным центром Союза кинематографистов.

6 августа с участниками форума встретится российский актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист РФ Константин Хабенский. В этот же день состоится просмотр фильма "Собибор".

По итогам третьей смены участники создадут короткометражные фильмы, анимационные ролики, а также музыкальные композиции и клипы. Лучшие фильмы попадут в число номинантов "Национальной молодежной кинопремии".

На Тавриде в 2018 году проходит Всероссийский конкурс молодежных проектов, где у каждого есть шанс стать обладателем гранта на реализацию творческого проекта до 1 млн рублей.

В этом году форум проходит в 6 смен, в которых примут участие более 3 тыс. молодых архитекторов, кинематографистов, поэтов, актеров, режиссеров, музыкантов, волонтеров и менеджеров в сфере культуры и искусства из всех регионов России. Главное событие для творческой молодежи завершится 31 августа.

Спортивную программу на форуме представляет команда тренеров федеральной сети фитнес-клубов "Территория Фитнеса".

Организаторами Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" 2018 года является Роскультцентр при поддержке Росмолодежи.