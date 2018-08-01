Приближается самый красивый звездопад года

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В ночь на 13 августа жители России смогут увидеть метеорный поток Персеиды, сообщает пресс-служба Московского планетария.

11 августа 2018 года произойдет частное затмение Солнца с максимальной фазой 0,74, видимое на севере и востоке России. С 12 на 13 августа россиян ждет самый красивый звездопад года. На эту ночь приходится максимум активности метеорного потока Персеиды. По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 100 метеоров в час.