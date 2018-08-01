Александр Моор: тоболяки высоко оценили программу благоустройства дворов

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Программа благоустройства дворов успешно реализуется в Тобольске. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, общаясь с журналистами во время рабочего визита в древнюю столицу Сибири.

"Благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным домам - очень важное дело, ведь люди хотят и имеют право жить в комфортных условиях. Программа благоустройства дворов уже много лет успешно реализуется в Тюмени, теперь этот опыт перенесен в Тобольск. Горожане очень высоко оценили такое решение. Динамику выполнения работ можно оценить положительно. Это позволяет нам подумать об увеличении объемов и темпов работ по благоустройству дворовых территорий в Тобольске", - отметил Александр Моор.

Врио губернатора осмотрел реконструированный двор домов 27 и 28 в 9 мкр Тобольска. Работы по благоустройству были начаты в 2017 году и завершены в июне 2018 года. Дворовая территория заасфальтирована, установлена современная детская площадка. Средства на ремонт этого и еще 6 тобольских дворов были выделены из областного бюджета. Кроме того, городская администрация заключила с управляющими организациями соглашения о предоставлении субсидий на благоустройство территорий. Подрядчики планируют завершить работы в августе 2018 года.

Александр Моор подчеркнул, что проекты благоустройства дворов обязательно надо согласовывать с жильцами.

"Мы делаем эту работу для людей, и только они сами могут принять решение, как должен выглядеть их двор, что им нужно - парковочные места, детские и спортивные площадки, озеленение... Жильцы домов должны ответить на все эти вопросы на этапе формирования проекта благоустройства. А задача муниципалитета - эти пожелания реализовать", - сказал Александр Моор.

Одной из главных тем рабочей поездки врио главы региона в Тобольск стала программа благоустройства и создания комфортной для проживания среды в подгорной части города.

"Есть очень интересные планы. Благоустройство нужно проводить вместе с реставрацией и возвращением к жизни исторических зданий. Архитектурные памятники должны получить новые функции. Это сделает подгорную часть Тобольска более комфортной для горожан и привлекательной для туристов. Тобольск должен стать современным и уютным городом", - отметил Александр Моор.

Евгений Бабенко