Общественный совет при управлении ветеринарии Тюменской области оценил эпизоотическую ситуацию в регионе

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Эпизоотическая ситуация на территории Тюменской области остается благополучной. К такому выводу пришли члены общественного совета при управлении ветеринарии Тюменской области, сообщает пресс-служба управления.

Они заслушали информацию о проведенной иммунизации сельскохозяйственных животных против сибирской язвы, ЭМКАРа, ящура, классической чумы свиней, бешенства животных, против вирусных и бактериальных инфекций, для предупреждения возникновения и распространения очагов заразных инфекционных болезней животных, защиты животных от болезней.

В 2018 году проведено 226,8 тыс. экспертиз мясных туш разных видов, за исключением мяса птицы с птицефабрик и личных подсобных хозяйств граждан.

В личных подсобных хозяйствах граждан за 2018 год подвергнуто ветеринарно-санитарной экспертизе 80,3 тыс. тушек птиц разных видов.

В условиях птицекомбинатов (птицефабрик) в 2018 году ветеринарную экспертизу прошли 11,6 млн тушек кур и перепелов.