Хор девочек тюменской православной гимназии выступит в Артеке

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Хор девочек тюменской православной гимназии стал победителем окружного этапа Всероссийского фестиваля "Поют дети России". Теперь юные вокалисты отправятся на заключительный – всероссийский – этап конкурса, который пройдет в "Артеке" с 30 августа по 20 сентября.

Как сообщает областной департамент образования и науки, в финале около тысячи ребят исполнят свои лучшие композиции на линейке в честь Дня знаний и на гала-концерте. Послушать выступления лучших школьных хоров страны придут представители правительства РФ, Минпросвещения и Минкультуры России.

Напомним, что по правилам конкурса каждый коллектив исполняет по три произведения: русскую народную песню, сочинение или аранжировку отечественного композитора-классика, сочинение отечественного композитора XX-XI веков патриотического содержания. На региональном этапе школьники пели о Родине, родном крае, природе, учителях, детстве и дружбе.

Отметим, что впервые конкурс прошёл в 2016 году, тогда в нем приняли участие представители 6 тысяч школ России. В этом году география и количество участников существенно шире – 25 тысяч школ из разных городов и районов страны.

Учредителями и организаторами фестиваля выступают Министерство просвещения Российской Федерации совместно с некоммерческим партнерством "Всероссийское хоровое общество". Смотр проводится в соответствии с поручением заместителя председателя правительства Российской Федерации Ольги Голодец.