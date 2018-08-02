Выдвинутые кандидаты в губернаторы Тюменской области представили в облизбирком документы для регистрации

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Все пять выдвинутых кандидатов в губернаторы Тюменской области представили в областную избирательную комиссию документы для регистрации.

Как сообщили в облизбиркоме, кандидаты на должность губернатора должны были в поддержку своего выдвижения собрать 236 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах и действующих глав муниципальных образований, расположенных на территории Тюменской области, включая Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Среди этих 236 подписей - 65 подписей депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов и (или) избранных на муниципальных выборах и действующих глав муниципальных районов и городских округов.

В настоящее время, как рассказала заместитель председателя комиссии Светлана Кашкарова, исследуются представленные кандидатами документы, проводится проверка представленных подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах и действующих глав муниципальных образований.

"В течение 10 дней, то есть до 8 августа 2018 года, избирательная комиссия обязана проанализировать представленные документы и принять решение о регистрации или об отказе в регистрации кандидата на должность губернатора региона", - пояснила она.

Борис Олейник