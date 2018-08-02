В Тюмени отмечают День ВДВ

Фото Сергея Русанова Фото Сергея Русанова

88-ю годовщину со дня образования Воздушно-Десантных войск отмечают россияне 2 августа.

В Тюмени торжества по случаю праздника начались на Исторической площади, где собрались ветераны, члены их семей и официальные лица.

"Это праздник души, чести и славы российского оружия, - говорит председатель Союза десантников Тюменской области Григорий Григорьев. - Я отслужил более 20 лет. Самыми ярким воспоминаниями стали служба в Афганистане в восьмидесятых годах и на Северном Кавказе. Мы выполняли задачи, поставленные государством. Пускай политики оценивают, насколько это было плохо или хорошо, но армия всегда с честью выполняла свой долг".

День ВДВ считают своим праздником более 10 тыс. жителей Тюменской области - столько ветеранов-десантников проживают в регионе, из них около 7 тыс. – в столице Сибири и Тюменском районе.

"Я в юности занимался парашютным спортом, проходил подготовку в ДОСААФ, занимался спортом. Это и позволило попасть на службу в ВДВ, - рассказал ветеран ВДВ Евгений Бондаренко. - Мне довелось выполнять спецзадания на территории Дагестана, где стоял контингент Вооруженных сил, в состав которого входил наш усиленный парашютно-десантный батальон 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Нашей основной задачей было занять главенствующую высоту, за ее выполнение семь человек удостоены звания Герой России и весь батальон награжден государственными наградами".

Воздушно-десантные войска считают элитой Вооруженных сил. Гордостью, символом мощи и боеспособности государства назвал их командующий ВДВ России Андрей Сердюков в поздравлении, адресованном служащим и ветеранам. Воздушные десантники стали примером для подрастающего поколения, подчеркнул первый заместитель председателя Тюменской областной Думы Андрей Артюхов.

"Ваши боевые подвиги вошли в летопись боевой славы России, вы всегда и во всем являетесь примером для многих мальчишек, они мечтают в армии носить голубые береты. Вас отличает высокая верность воинским традициям. С праздником, дорогие друзья", - обратился он к тюменцам.

Врио главы администрации Тюмени Руслан Кухарук особо отметил работу ветеранов службы с молодежью.

"Приятно сознавать, что вы несете свою добрую миссию и в гражданской жизни, передаете свои знания молодому поколению, занимаетесь его патриотическим воспитанием, - сказал он. - Желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия, всегда быть достойным тех, чей главный дивиз - "Никто кроме нас".

К пожеланиям присоединились представители правительства, ветераны Вооруженных сил. Участники митинга возложили цветы к монументу памяти погибших воинов Великой Отечественной войны.

Мероприятия продолжились у памятника воинам-афганцам, мемориального знака "Помним тебя, сынок", а также в сквере Десантников, где кроме митинга прошел концерт группы "Десантура".

Татьяна Ковалева