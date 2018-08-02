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Александр Моор поздравил с праздником ветеранов и воинов ВДВ

Губернатор, 13:19 02 августа 2018

mil.ru

ВДВ по праву считаются элитой Вооруженных сил, гордостью и славой России. История "крылатой гвардии" неотделима от героической летописи нашей Родины.

Об этом сказал врио губернатора Тюменской области Александр Моор, поздравляя с Днем Воздушно-десантных войск России ветеранов-десантников и сегодняшних "голубых беретов".

"В этот день мы вспоминаем заслуги перед Отечеством всех поколений десантников, чтим воинов, отдавших свою жизнь за свободу и процветание Отчизны", - говорится в поздравлении.

Александр Моор адресовал слова благодарности ветеранам ВДВ: "Вы прошли серьезную жизненную школу. Ветеранское движение в Тюменской области активно ведет патриотическую и просветительскую работу среди молодежи. Для подрастающего поколения - вы пример мужества, доблести, отваги и преданности Родине".

Руководитель региона пожелал здоровья, благополучия, мирного неба и новых свершений в службе на благо России.

День ВДВ | Фото: phototyumen.ru

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# Александр Моор , День ВДВ

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