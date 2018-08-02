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В Ишиме осужденный избил сотрудника колонии

Происшествия, 13:52 02 августа 2018

Фото sledcom.ru

Осужденного, обвиняемого в избиении сотрудника исправительной колонии, осудят в Ишиме, сообщает следственное управления СК РФ по Тюменской области.

31-летний обвиняемый, отбывающий наказание в ишимской ИК-6, стал высказывать недовольство по поводу правил отбывания наказания. После чего, отказавшись от выполнения законных требований, ударил несколько раз заместителя начальника колонии.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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# драка , исправительная колония

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