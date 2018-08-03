Археологи обнаружили уникальное захоронение на Ямале

Фото правительство.янао.рф Фото правительство.янао.рф

Древнее захоронение времен энеолита (медный век) с уникальным инвентарем обнаружили археологи в городском саду Салехарда, расположенном в центральной части достопримечательного места регионального значения "Территория села Обдорского XVIII-XIX", сообщает правительство Ямала.

В службе государственной охраны объектов культурного наследия ЯНАО подчеркнули, что захоронения возрастом более 4 тыс. лет – редкость для всей циркумполярной зоны, что однозначно повышает его историко-культурную ценность для ученых и истории окружной столицы.

Раскопки проводит НПО "Северная археология-1" (Нефтеюганск, ХМАО) по предписанию Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ямала.

Археологические работы в городском саду Салехарда ведутся в рамках государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению. Они предшествуют работам по реконструкции и благоустройству территории сада.