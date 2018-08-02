В пруду Студенческом утонула беременная женщина

Фото ГУ МЧС России по Тюменской области Фото ГУ МЧС России по Тюменской области

35-летняя женщина утонула в пруду Студенческом в Тюмени 1 августа. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

На берегу пруда в конце улицы Мельникайте отдыхала компания - две женщины и трое мужчин. По словам очевидцев, один из мужчин в какой-то момент потерял из вида одну из женщин. К сожалению, все, что удалось сделать, – вытащить тело утонувшей. Как сказал один из мужчин, отдыхавший в этой компании, он старался реанимировать знакомую, но в воде она провела не меньше семи минут. По словам ее родственницы, погибшая неоднократно говорила, что хочет когда-нибудь научиться плавать.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники скорой медицинской помощи, полиции, ГИМС. Медики провели необходимый в таких случаях комплекс мер, но упущенное при сообщении о происшествии время сыграло свою роль. Помощь представителей экстренных структур потребовалась в констатации факта гибели, опросе свидетелей и установлении всех обстоятельств произошедшего.

35-летняя женщина была беременна, у нее остались трое детей.