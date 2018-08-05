Комфортную городскую среду создают в Тобольске

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Программа по созданию комфортной городской среды, разработанная правительством Тюменской области, администрацией муниципалитета и компанией СИБУР, планомерно реализуется в Тобольске. Об этом рассказал глава города Владимир Мазур.

В рамках программы будут построены и реконструированы спортивные сооружения, объекты образования и здравоохранения, в том числе Ледовый дворец спорта, бассейн, несколько многофункциональных спорткомплексов. На базе стадиона "Тобол" будет создан Центр спорта и отдыха. Уже началось возведение новой школы на 1 тыс. 200 мест и детского сада на 550 мест.

"Тобольск занимает лидирующие позиции в Тюменской области и Уральском федеральном округе по строительству жилья. В 2012 году в городе было сдано в эксплуатацию 52 тысячи квадратных метров жилья, в 2017 - 103 тысячи квадратных метров. В рамках реализации программы переселения людей из ветхого и аварийного жилья новые квартиры получили более 1 тысячи 188 семей. Реализация программы продолжается, для этого выделены средства из областного бюджета", - сообщил Владимир Мазур.

Уже разработан проект детской поликлиники в 7 мкр, строительство планируется завершить в 2019 году. Кроме того, прорабатывается вопрос о приобретении и реконструкции здания для размещения взрослой поликлиники. В планах на ближайшее будущее - реконструкция подгорной части Тобольска, реализация молодежного проекта возрождения Аптекарского сада, продолжение программы благоустройства дворов многоквартирных жилых домов. Компания СИБУР за счет собственных средств планирует построить аэропорт.

Евгений Бабенко