На Ямале действуют три крупных лесных пожара

Фото МЧС по ХМАО Фото МЧС по ХМАО

Три природных пожара общей площадью 261 га действуют на Ямале, сообщает ИА "Север-Пресс".

Леса горят в Приуральском и Шурышкарском районах. Распространению огня способствует установившаяся в регионе ветреная погода. В тушении задействованы спасатели и добровольцы. Все лесные пожары под контролем профильных ведомств.

С начала пожароопасного периода на территории округа потушили более 100 возгораний на площади более 900 га. Большинство пожаров произошло из-за сухих гроз, 16 - по вине человека.

Напомним, на Ямале с 13 июля по 15 сентября ввели особый противопожарный режим. Пребывание граждан в лесу с любой целью запрещено. Нельзя жечь сухую траву и мусор, бросать окурки и проводить пожароопасные работы в границах населенных пунктов.