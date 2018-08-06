Тюменцев приглашают в библиотеки и на танцевальный вечер

Фото ДНК "Строитель" "ВКонтакте" Фото ДНК "Строитель" "ВКонтакте"

Окунуться в увлекательный мир героев книг Николая Носова приглашает маленьких читателей библиотека № 8 им. А.П. Чехова (ул. Северная, 2/1) 6 августа в 10 часов, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Ребята узнают о жизни и творчестве автора, чьи книги "заражают" современных мальчишек и девчонок неугомонной выдумкой и радостной непосредственностью. Они примут участие в викторине по произведениям Николая Носова, поучаствуют в веселых конкурсах и совсем немного попроказничают. Для детей от шести лет.

На игру-викторину "Знай правила движения, как таблицу умножения" приглашают ребят всех возрастов в библиотеку № 12 (ул. Маршала Захарова, 5/3) 6 августа в 13 часов. Участники беседы с элементами игры познакомятся с основными правилами дорожного движения, а при помощи вопросов викторины, увлекательных игровых заданий и тематических сценок смогут закрепить полученные знания.

Тюменцев от 16 лет ждут на танцевальном вечере "Золотой возраст", который начнется во Дворце национальных культур "Строитель" (ул. Республики, 179) в 18 часов.