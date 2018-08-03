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В Ялуторовске директор УК ответит за постановочные фото с мусорными контейнерами

Происшествия, 14:06 03 августа 2018

Прокуратура Тюменской области

Директора управляющей компании, обвиняемого в подлоге, осудят в Ялуторовске, сообщает прокуратура Тюменской области.

В 2014 году Ялуторовский районный суд обязал компанию "Домоуправление+" устроить контейнерные площадки для сбора твердых бытовых отходов на расстоянии не более 100 метров от многоквартирных жилых домов. Было возбуждено исполнительное производство, директор трижды предупрежден об уголовной ответственности за неисполнение судебного решения.

Для создания видимости исполнения судебного решения директор поручил своим подчиненным ставить два контейнера поочередно у жилых домов и фотографировать. После этого фотографии с якобы установленными у домов контейнерами директор предоставил судебному приставу-исполнителю. Тот без проверки и выезда на место вынес в сентябре 2015 года постановление об окончании исполнительного производства.

Перед судом предстанет и директор управляющей компании, который и после возобновления исполнительного производства не устанавливает контейнеры. Материалы уголовного дела в отношении него направлены мировому судье судебного участка № 3 Ялуторовского судебного района Тюменской области для рассмотрения по существу.

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# подлог , управляющая компания , Ялуторовск

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